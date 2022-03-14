Глава Евросовета не исключил введения новых санкций против России
У Евросоюза есть в запасе дополнительные санкции, которые могут быть введены против России, передает слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля газета Repubblica.
«Мы принимали первые санкции, которые были бы болезненными для России, но меньше сказывались на нас. Мы должны продолжать давление — у нас в запасе есть дополнительные меры», — подчеркнул Мишель. Он отказался прокомментировать, какие именно санкции может ввести ЕС, отметив, что организация хочет «застать Москву врасплох».
По словам политика, многие европейские лидеры начали менять мнение в отношении необходимости укреплять общую европейскую оборону. Несмотря на то что НАТО является основополагающей военной силой, лидеры ЕС осознали, что укрепление оборонной мощи отдельных стран благоприятно скажется на состоянии альянса, добавил он.
4 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС может рассмотреть возможность отключения от SWIFT еще большего числа российских банков. «Мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы лишь направили техническим группам предложения», — подчеркнул он.
Он отметил, что Европе будет сложно рассматривать вопрос об ограничениях, касающихся поставок российских нефти и газа. «Для США это не слишком сложно, потому что они почти не потребляют российскую нефть», — подчеркнул он. Однако он пояснил, что уже введенные санкции, направленные прежде всего против экспорта высоких технологий в промышленном и других секторах, должны сказаться на экономике России.
При этом 11 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз подготовит четвертый пакет санкций против России. «Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы», — подчеркнула она. Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что принятие новых санкций будет напрямую связано с возможной эскалацией конфликта на Украине: если обстановка ухудшится, то «будут новые массивные санкции».
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.