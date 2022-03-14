Глава Евросовета не исключил введения новых санкций против России

Он отметил, что Европе будет сложно рассматривать вопрос об ограничениях, касающихся поставок российских нефти и газа. «Для США это не слишком сложно, потому что они почти не потребляют российскую нефть», — подчеркнул он. Однако он пояснил, что уже введенные санкции, направленные прежде всего против экспорта высоких технологий в промышленном и других секторах, должны сказаться на экономике России.