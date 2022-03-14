Газета
Политика

Bloomberg: ЕС может запретить ввоз в Россию автомобилей дороже 50 000 евро

Ведомости

Евросоюз изучает возможность запрета ввоза в Россию автомобилей дороже 50 000 евро (почти $55 000) в рамках нового пакета санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди дипломатов.

По данным собеседников агентства, запрет может затронуть несколько европейских автопроизводителей, в том числе Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Кроме того, под ограничения попадет экспорт лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов стоимостью более 5000 евро ($5500). Отмечается, что эти меры еще обсуждаются и ситуация может измениться.

О подготовке Евросоюзом очередного - четвертого - пакета антироссийских санкций стало известно на прошлой неделе. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, новые рестрикции затронут импорт сталелитейной продукции из России и экспорт в страну предметов роскоши. Кроме того, обсуждается запрет любых инвестиций в нефтяные проекты в России и введение новых санкций против российских бизнесменов.

Евросоюз и другие западные страны, включая США и Великобританию, объявили экономические и персональные санкции в отношении РФ в ответ на признание Москвой 21 февраля Донецкой и Луганской народных республик, а также начало военной операции на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.

На этом фоне западные компании, включая автомобильные концерны, начали приостанавливать поставки или деятельность в России. В частности, Audi приостановила отгрузку новых автомобилей российским дилерам, свои поставки также прекратили Ferrari и Porsche. Mercedes-Benz временно приостановил производство автомобилей в России и их поставки в страну, аналогичное решение приняли в BMW.

Ранее по теме: Глава Евросовета не исключил введения новых санкций против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных