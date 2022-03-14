Bloomberg: ЕС может запретить ввоз в Россию автомобилей дороже 50 000 евро
Евросоюз изучает возможность запрета ввоза в Россию автомобилей дороже 50 000 евро (почти $55 000) в рамках нового пакета санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди дипломатов.
По данным собеседников агентства, запрет может затронуть несколько европейских автопроизводителей, в том числе Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Кроме того, под ограничения попадет экспорт лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов стоимостью более 5000 евро ($5500). Отмечается, что эти меры еще обсуждаются и ситуация может измениться.
О подготовке Евросоюзом очередного - четвертого - пакета антироссийских санкций стало известно на прошлой неделе. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, новые рестрикции затронут импорт сталелитейной продукции из России и экспорт в страну предметов роскоши. Кроме того, обсуждается запрет любых инвестиций в нефтяные проекты в России и введение новых санкций против российских бизнесменов.
Евросоюз и другие западные страны, включая США и Великобританию, объявили экономические и персональные санкции в отношении РФ в ответ на признание Москвой 21 февраля Донецкой и Луганской народных республик, а также начало военной операции на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.
На этом фоне западные компании, включая автомобильные концерны, начали приостанавливать поставки или деятельность в России. В частности, Audi приостановила отгрузку новых автомобилей российским дилерам, свои поставки также прекратили Ferrari и Porsche. Mercedes-Benz временно приостановил производство автомобилей в России и их поставки в страну, аналогичное решение приняли в BMW.