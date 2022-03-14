Bloomberg: ЕС может запретить ввоз в Россию автомобилей дороже 50 000 евро

По данным собеседников агентства, запрет может затронуть несколько европейских автопроизводителей, в том числе Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Кроме того, под ограничения попадет экспорт лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов стоимостью более 5000 евро ($5500). Отмечается, что эти меры еще обсуждаются и ситуация может измениться.