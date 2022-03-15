Патрушев: российская спецоперация на Украине идет по плану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации на Украине. 14 марта прошел четвертый раунд российско-украинских переговоров в режиме видеоконференции. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу и продолжат переговоры 15 марта. До начала переговоров, 13 марта, в интервью телеканалу RT Arabic один из представителей российской делегации говорил о «существенном прогрессе» в позициях сторон. Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.