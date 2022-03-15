Патрушев: российская спецоперация на Украине идет по плану
Военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого передает «РИА Новости».
«В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом», — сказал Патрушев в Грозном в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, России «необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины» и исключить возможность вступления Киева в НАТО.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению министерства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации на Украине. 14 марта прошел четвертый раунд российско-украинских переговоров в режиме видеоконференции. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу и продолжат переговоры 15 марта. До начала переговоров, 13 марта, в интервью телеканалу RT Arabic один из представителей российской делегации говорил о «существенном прогрессе» в позициях сторон. Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.