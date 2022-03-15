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Патрушев: российская спецоперация на Украине идет по плану

Ведомости

Военная операция России на Украине идет в соответствии с планом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого передает «РИА Новости».

«В настоящее время военная операция проходит в соответствии с планом», — сказал Патрушев в Грозном в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, России «необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины» и исключить возможность вступления Киева в НАТО.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению министерства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации на Украине. 14 марта прошел четвертый раунд российско-украинских переговоров в режиме видеоконференции. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу и продолжат переговоры 15 марта. До начала переговоров, 13 марта, в интервью телеканалу RT Arabic один из представителей российской делегации говорил о «существенном прогрессе» в позициях сторон. Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.

Ранее по теме: Российско-украинские переговоры не приведут к немедленному перемирию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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