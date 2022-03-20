Столтенберг объяснил цель НАТО относительно конфликта на Украине

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины, Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса». — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).