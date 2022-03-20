Столтенберг объяснил цель НАТО относительно конфликта на Украине
Конфликт на Украине не должен выйти за пределы этой страны, с этой целью НАТО нарастила присутствие на восточном фланге альянса. Об этом в интервью телеканалу NBC рассказал генсекретарь организации Йенс Столтенберг.
«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины, Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса». — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе генсек НАТО исключил вмешательство альянса в конфликт на Украине и предупредил о рисках введения бесполетной зоны над страной, так как это чревато «прямой конфронтацией и неконтролируемой эскалацией».
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО или более широкого состава. Помимо этого президент страны Анджей Дуда подписал закон, предполагающий увеличение численности армии почти вдвое, модернизацию вооруженных сил и увеличение оборонных расходов,
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.