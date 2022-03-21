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Володин призвал конгресс США объявить Байдену импичмент

Ведомости

Конгресс США должен объявить импичмент президенту Джо Байдену из-за отправки вооружения на Украину, которое попадает в распоряжение националистических формирований, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

По его словам, в 2017 г. американский Конгресс принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). При этом Байден подписал пакет военной помощи Киеву, составившей $800 млн. «Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая «Азов». Это основание для импичмента президенту Джо Байдену. Он нарушил закон», — написал Володин. 

Он призвал конгрессменов «покончить с двойными стандартами» и отстранить Байдена от должности главы государства, потому что это единственное решение, которое может быть принято в таком случае в правовом государстве, коим и является США. «Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами «Азова», ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала», — добавил Володин. 

Ранее Минобороны сообщило, что боевики из националистического батальона «Азов» устроили «кровавую провокацию» и взорвали здание театра в украинском городе Мариуполь, которое было заранее заминировано ими же. Эту информацию также подтвердили беженцы, которым удалось выбраться из Мариуполя. Они добавили, что боевики могли удерживать мирных жителей в заложниках и использовать верхние этажи «в качестве огневых точек». Украинская сторона обвиняла в этом российских военных.

16 марта президент Байден объявил, что американская сторона приняла решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн. В пакет выделяемой помощи войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия, а также 20 млн боеприпасов. «США продолжают вводить санкции против России, а также оказывать поддержку Украине», — подчеркнуто в заявлении Белого дома. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: ЕС может выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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