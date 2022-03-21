Новый раунд переговоров России и Украины продолжался 1,5 часа
«Встреча [в онлайн-формате] была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», — сообщил Арахамия. В воскресенье издание сообщило, что на 21 марта планируется возобновление переговоров официальных делегаций в формате видеоконференции, при этом работа на уровне экспертных групп идет ежедневно.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегации России и Украины не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров, потому что любая остановка операции используется, чтобы продолжать атаки на российские войска. На вопрос, идет ли речь о нарушении режима прекращения огня с украинской стороны, Песков ответил: «Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс». Представитель Кремля также напомнил, что российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем украинская.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже несколько встреч. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели».
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.