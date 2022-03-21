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Новый раунд переговоров России и Украины продолжался 1,5 часа

Ведомости

Переговоры российской и украинской делегаций продолжались полтора часа, после этого шли обсуждения в рабочих группах, передает издание «Украинская правда» со ссылкой на заявление члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии.

«Встреча [в онлайн-формате] была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», — сообщил Арахамия. В воскресенье издание сообщило, что на 21 марта планируется возобновление переговоров официальных делегаций в формате видеоконференции, при этом работа на уровне экспертных групп идет ежедневно. 

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегации России и Украины не обсуждают вопрос о прекращении огня на время переговоров, потому что любая остановка операции используется, чтобы продолжать атаки на российские войска. На вопрос, идет ли речь о нарушении режима прекращения огня с украинской стороны, Песков ответил: «Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс». Представитель Кремля также напомнил, что российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем украинская. 

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже несколько встреч. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели».

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Песков: прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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