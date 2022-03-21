МИД РФ вручил послу США ноту протеста в связи с высказываниями Байдена о Путине

Затем американский президент заявил, что президент России – «кровавый диктатор и чистейший головорез». Представитель Кремля в свою очередь отметил, что американский президент фактически каждый день делает заявления, которые являются личными оскорблениями президента России. В прошлом году в интервью одному из американских телеканалов Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».