МИД РФ вручил послу США ноту протеста в связи с высказываниями Байдена о Путине
МИД РФ вызвал посла США в Москве Джона Салливана, где ему была вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», — говорится в заявлении.
Помимо этого в пресс-службе добавили, что перед американским послом был «остро поставлен вопрос» обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования.
Ранее Байден на вопрос журналиста ответил, что считает Путина «военным преступником». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такое заявление «непростительным» и напомнил о бомбардировках, которые США разворачивали в других странах мира.
Затем американский президент заявил, что президент России – «кровавый диктатор и чистейший головорез». Представитель Кремля в свою очередь отметил, что американский президент фактически каждый день делает заявления, которые являются личными оскорблениями президента России. В прошлом году в интервью одному из американских телеканалов Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».