Минобороны Великобритании вызвало военного атташе России в Лондоне
Министерство обороны Великобритании во второй раз вызвало военного атташе посольства России, полковника Максима Еловика из-за военной операции российских войск на территории Украины, сообщает пресс-служба британского оборонного ведомства в своем Twitter-аккаунте.
Еловик встретился с заместителем главы ведомства Лоуренсом Ли. Он выразил протест «постоянным и неоправданным актам насилия», указал на обязательства Москвы по Женевской конвенции и потребовал вывести российские войска с территории Украины.
Первый раз британское минобороны вызвало российского военного атташе в день начала спецоперации на территории Украины — 24 февраля. Тогда Ли также потребовал вывести российские вооруженные силы и подчеркнул, что Лондон привержен суверенитету, целостности и независимости Украины.
7 марта премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что Великобритания направит дополнительные $100 млн помощи правительству Украины, которые предназначены для восполнения потерь бюджета, понесенных из-за специальной военной операции России, и для осуществления основных государственных функций. Отмечается, что новая помощь будет оказана в дополнение к ранее выделенным Великобританией Украине 100 млн фунтов стерлингов ($132 млн) на экономические реформы и энергетическую независимость и 120 млн ($159 млн) на оказание гуманитарной помощи.
Помимо этого 15 марта Великобритания ввела новые санкции, которые коснулись 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Санкции подразумевают заморозку активов при их наличии и запрет на въезд в Великобританию. Теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 935 россиян, включая президента России Владимира Путина.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.