Медведев поддержал решение МИДа выйти из диалога с Японией по Курилам

По словам Медведева, после введения японской стороной санкций против России дальнейшие переговоры утратили всякий смысл. Он подчеркнул, что теперь России нужно сосредоточиться на развитии принадлежащих ей территорий. «Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Но что ещё важнее – это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!» — заключил политик.