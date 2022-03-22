Медведев поддержал решение МИДа выйти из диалога с Японией по Курилам
Отказ российской стороны от обсуждения условий мирного договора с Японией является исторически оправданным и справедливым, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме», — подчеркнул Медведев. По его словам, переговоры с Японией о судьбе южной части Курильских островов всегда носили «ритуальный характер».
По словам Медведева, после введения японской стороной санкций против России дальнейшие переговоры утратили всякий смысл. Он подчеркнул, что теперь России нужно сосредоточиться на развитии принадлежащих ей территорий. «Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Но что ещё важнее – это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!» — заключил политик.
Мирный договор России и Японии
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.
Накануне МИД России заявил, что прекращает переговоры с Японией о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Также российская сторона прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.
В свою очередь премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил протест из-за решения России приостановить переговоры о заключении мирного договора. Он отметил, что японская сторона не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил). В посольстве Японии в Москве также заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». Приостановка Москвой работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей», добавили в дипломатическом ведомстве.