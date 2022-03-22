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Байден указал на невозможность перехвата гиперзвуковых ракет России

Ведомости

Остановить гиперзвуковые ракеты, которые Россия выпустила во время военной операции на Украине, практически невозможно, заявил на встрече с бизнесом президент США Джо Байден.

«Если вы заметили, они только что запустили свою гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут сделать с абсолютной уверенностью. Это, как вы все знаете, мощное оружие, но с такой же боеголовкой, как у любой другой запущенной ракеты. Это не имеет большого значения, за исключением того, что остановить его почти невозможно», — приводит слова главы государства пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, сейчас украинские военные используют оружие, предоставленное в том числе США. Вашингтон выделил НАТО около $2 млрд, добавил президент.

Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о применении гиперзвукового оружия на Украине, в частности — авиационных ракетных комплексов «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. По его словам, такое оружие было решено использовать из-за его невидимости и неуязвимости «для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника». В частности, ракеты эффективны «в уничтожении высокозащищенных специальных объектов», пояснил Конашенков.

После этого один из высокопоставленных чиновников в Пентагоне сказал журналистам, что в ведомстве не понимают смысла применения гиперзвукового оружия на Украине. В американском минобороны решение российских военных сочли «не особо практичным».

Ранее по теме: Пентагон не увидел смысла в применении Россией гиперзвукового оружия на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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