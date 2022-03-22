Байден указал на невозможность перехвата гиперзвуковых ракет России
Остановить гиперзвуковые ракеты, которые Россия выпустила во время военной операции на Украине, практически невозможно, заявил на встрече с бизнесом президент США Джо Байден.
«Если вы заметили, они только что запустили свою гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут сделать с абсолютной уверенностью. Это, как вы все знаете, мощное оружие, но с такой же боеголовкой, как у любой другой запущенной ракеты. Это не имеет большого значения, за исключением того, что остановить его почти невозможно», — приводит слова главы государства пресс-служба Белого дома.
По словам Байдена, сейчас украинские военные используют оружие, предоставленное в том числе США. Вашингтон выделил НАТО около $2 млрд, добавил президент.
Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о применении гиперзвукового оружия на Украине, в частности — авиационных ракетных комплексов «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. По его словам, такое оружие было решено использовать из-за его невидимости и неуязвимости «для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника». В частности, ракеты эффективны «в уничтожении высокозащищенных специальных объектов», пояснил Конашенков.
После этого один из высокопоставленных чиновников в Пентагоне сказал журналистам, что в ведомстве не понимают смысла применения гиперзвукового оружия на Украине. В американском минобороны решение российских военных сочли «не особо практичным».