Байден указал на невозможность перехвата гиперзвуковых ракет России

«Если вы заметили, они только что запустили свою гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут сделать с абсолютной уверенностью. Это, как вы все знаете, мощное оружие, но с такой же боеголовкой, как у любой другой запущенной ракеты. Это не имеет большого значения, за исключением того, что остановить его почти невозможно», — приводит слова главы государства пресс-служба Белого дома.