Песков ответил на заявление Байдена о возможных кибератаках России
Российская сторона не занимается бандитизмом на государственном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны России.
«Российская Федерация в отличие от многих западных стран, в том числе и США, бандитизмом на государственном уровне не занимается», — сказал представитель Кремля.
21 марта Джо Байден призвал американские компании усилить киберзащиту, отметив, что Россия якобы намерена использовать кибератаки в качестве ответной меры на шаги США по противодействию спецоперации Москвы на Украине.
22 марта заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил о необходимости создания в РФ специальных кибервойск. В Telegram-канале ИТ-комитета Госдумы уточнили, что кибервойска будут защищать страну от цифровых угроз, существующих в настоящий момент. Ранее Минцифры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине.