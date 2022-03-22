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Песков ответил на заявление Байдена о возможных кибератаках России

Ведомости

Российская сторона не занимается бандитизмом на государственном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны России.

«Российская Федерация в отличие от многих западных стран, в том числе и США, бандитизмом на государственном уровне не занимается», — сказал представитель Кремля.

21 марта Джо Байден призвал американские компании усилить киберзащиту, отметив, что Россия якобы намерена использовать кибератаки в качестве ответной меры на шаги США по противодействию спецоперации Москвы на Украине.

22 марта заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил о необходимости создания в РФ специальных кибервойск. В Telegram-канале ИТ-комитета Госдумы уточнили, что кибервойска будут защищать страну от цифровых угроз, существующих в настоящий момент. Ранее Минцифры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине.

Ранее по теме: «Сбер» призвал пользователей не обновлять ПО из-за угроз безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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