Песков ответил на заявление Байдена о возможных кибератаках России

22 марта заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил о необходимости создания в РФ специальных кибервойск. В Telegram-канале ИТ-комитета Госдумы уточнили, что кибервойска будут защищать страну от цифровых угроз, существующих в настоящий момент. Ранее Минцифры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине.