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«Сбер» призвал пользователей не обновлять ПО из-за угроз безопасности

Ведомости

Специалисты Сбербанка по кибербезопасности предупредили об участившихся случаях внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение (ПО) «провокационного медиаконтента» и призвали пользователей временно отказаться от установки обновлений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

Эксперты предупредили, что подобный контент и вредоносные коды могут быть встроены в используемые для разработки ПО библиотеки. Речь идет о тех, что находятся в свободном доступе.

«Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры. Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода», — заявили специалисты.

Если же ПО необходимо обновить, скачанные файлы следует предварительно проверить с помощью антивирусов, уточнили эксперты. В «Сбере» также рекомендовали разработчикам при применении чужих исходных кодов в собственных программах проверить таковые вручную или автоматически. 

Ранее Минцфиры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине. С 25 по 28 февраля ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак, в том числе на сайт «Госуслуги». С перебоями работали также сайты Кремля и «Роскосмоса».

Ранее по теме: После начала спецоперации на Украине Россия подверглась беспрецедентным кибератакам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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