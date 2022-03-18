«Сбер» призвал пользователей не обновлять ПО из-за угроз безопасности

Ранее Минцфиры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине. С 25 по 28 февраля ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак, в том числе на сайт «Госуслуги». С перебоями работали также сайты Кремля и «Роскосмоса».