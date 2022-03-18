«Сбер» призвал пользователей не обновлять ПО из-за угроз безопасности
Специалисты Сбербанка по кибербезопасности предупредили об участившихся случаях внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение (ПО) «провокационного медиаконтента» и призвали пользователей временно отказаться от установки обновлений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.
Эксперты предупредили, что подобный контент и вредоносные коды могут быть встроены в используемые для разработки ПО библиотеки. Речь идет о тех, что находятся в свободном доступе.
«Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры. Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода», — заявили специалисты.
Если же ПО необходимо обновить, скачанные файлы следует предварительно проверить с помощью антивирусов, уточнили эксперты. В «Сбере» также рекомендовали разработчикам при применении чужих исходных кодов в собственных программах проверить таковые вручную или автоматически.
Ранее Минцфиры сообщило о «беспрецедентном масштабе кибератак», с которыми столкнулась Россия после начала военной операции в Донбассе и на Украине. С 25 по 28 февраля ведомство зафиксировало более 50 DDoS-атак, в том числе на сайт «Госуслуги». С перебоями работали также сайты Кремля и «Роскосмоса».