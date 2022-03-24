Великобритания пообещала Украине новые системы ПВО и помощь на море

По словам Уоллеса, Великобритания была одной из тех стран, которые хотели, чтобы Украина вступила в НАТО, в связи с чем последние пять лет присылала в страну своих военных специалистов, чтобы Украина «могла выйти на нужный этап». Также он заверил, что Великобритания рассмотрит все варианты, чтобы помочь Украине, «включая наше пребывание [в стране]». «У нас есть контингент в Польше, Эстонии, Литве. Если вы помните, мы вам прислали 100 военных для работы в учебном центре в рамках операции «Орбитал» еще в 2015 г., мы можем рассмотреть любые варианты», – сказал Уоллес.