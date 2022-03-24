Великобритания пообещала Украине новые системы ПВО и помощь на море
Великобритания пообещала Украине поставить новые системы ПВО, а также «довольно скоро» войти в воды Черного моря. Об этом в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Практически полная версия беседы была опубликована сегодня на YouTube.
Пранкеры разговаривали с Уоллесом от лица украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. По словам Уоллеса, он «полон решимости» продолжать поставки вооружения на Украину.
В момент разговора британский министр находился в Польше и заявил, что он смотрел на новые средства ПВО, которые Великобритания планирует поставить украинской стороне. Эта система лучше, чем «Стингер», отметил Уоллес. По словам Уоллеса, Великобритания уже отправила на Украину 4000 противотанковых управляемых ракет (ПТУРов) NLAW.
Великобритания не собирается открыто атаковать российские корабли и самолеты, заявил министр: «Не на этом этапе». «Мы войдем в воды Черного моря. Думаю, это случится довольно скоро», – сказал он. Но министр обороны выразил сомнения, что Великобритании удастся подойти близко к украинским водам из-за того, что их блокируют русские.
По словам Уоллеса, Великобритания была одной из тех стран, которые хотели, чтобы Украина вступила в НАТО, в связи с чем последние пять лет присылала в страну своих военных специалистов, чтобы Украина «могла выйти на нужный этап». Также он заверил, что Великобритания рассмотрит все варианты, чтобы помочь Украине, «включая наше пребывание [в стране]». «У нас есть контингент в Польше, Эстонии, Литве. Если вы помните, мы вам прислали 100 военных для работы в учебном центре в рамках операции «Орбитал» еще в 2015 г., мы можем рассмотреть любые варианты», – сказал Уоллес.
По мнению министра обороны Великобритании, минские соглашения стали неудачным опытом из-за того, что в переговорах не участвовала их страна, а только Германия и Франция.
Министерство обороны Великобритании после появления тизеров ролика уже обратилось к руководству YouTube с просьбой удалить размещенные на сервисе видеозаписи разговора Уоллеса с российскими пранкерами – по мнению британской стороны, они несут «значительный риск национальной безопасности». «Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям», – цитирует ТАСС заявление британского минобороны.
Уоллес 17 марта признался, что стал жертвой пранкеров.