Минобороны опровергло вызов россиян из запаса в военкоматы
Министерство обороны не вызывало пребывающих в запасе граждан в военные комиссариаты, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. В Минобороны таким образом прокомментировали информацию о том, что ведомство якобы вызывает в военкоматы россиян по телефону.
«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — сказал Конашенков (цитата по ТАСС).
Генеральный штаб Вооруженных сил России категорически запретил направлять военнослужащих по призыву на Украину для участия в спецоперации, сообщил ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский.
Военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Качковский предположил, что призыв пройдет в сложной обстановке из-за «огромного потока фейков». По его словам, молодые люди мало владеют информацией о работе Вооруженных сил и страны в целом. «Из этого вытекает и боязнь дисциплины, армии, растут антигосударственные настроения. Надо полагать, что предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке», — отметил комиссар.
8 марта президент России Владимир Путин исключил участие призывников в операции на Украине. Президент заверил, что в операции участвуют только профессиональные военные, отправлять на Украину призывников не планируется.
На следующий день Минобороны сообщило об обнаружении фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона», утверждал Конашенков. Тогда же Минобороны заявило о выводе практически всех солдат-срочников с территории Украины. Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.