Минобороны опровергло вызов россиян из запаса в военкоматы

Военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Качковский предположил, что призыв пройдет в сложной обстановке из-за «огромного потока фейков». По его словам, молодые люди мало владеют информацией о работе Вооруженных сил и страны в целом. «Из этого вытекает и боязнь дисциплины, армии, растут антигосударственные настроения. Надо полагать, что предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке», — отметил комиссар.