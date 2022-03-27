Генпрокуратура оценит интервью Зеленского российским журналистам

В заявлении надзорное ведомство ссылается на сообщения СМИ о том, что «рядом российских журналистов, в том числе признанных иностранными агентами», проведено и размещено интервью с Зеленским: «В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», – сказано в заявлении.