Генпрокуратура оценит интервью Зеленского российским журналистам
Генеральная прокуратура России даст оценку содержания интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам и самому факту его публикации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
В заявлении надзорное ведомство ссылается на сообщения СМИ о том, что «рядом российских журналистов, в том числе признанных иностранными агентами», проведено и размещено интервью с Зеленским: «В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», – сказано в заявлении.
В воскресенье вечером было опубликовано интервью Зеленского четырем российским журналистам – интервью брали журналист Михаил Зыгарь, специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев, главный редактор «Дождя» (СМИ признано иностранным агентом) Тихон Дзядко, главный редактор «Медузы» (признан иностранным агентом) Иван Колпаков. Кроме того свои вопросы передал главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.
До публикации интервью в Telegram-канале Роскомнадзора появилось предупреждение российским СМИ о «необходимости отказаться от публикации данного интервью». В отношении СМИ, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования, говорилось в сообщении ведомства.