В Кремле пообещали следить за высказываниями Байдена после его слов о Путине

26 марта Байден выступил в Варшаве с речью, посвященной ситуации на Украине. В конце речи он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме, а также сам президент США пояснили, что в этом высказывании не имелась в виду смена власти в России.