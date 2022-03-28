В Кремле пообещали следить за высказываниями Байдена после его слов о Путине
Российская сторона тщательно фиксирует все высказывания президента США Джо Байдена о власти в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
26 марта Байден выступил в Варшаве с речью, посвященной ситуации на Украине. В конце речи он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме, а также сам президент США пояснили, что в этом высказывании не имелась в виду смена власти в России.
«Это заявление, которое безусловно вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», — сказал Песков.
Комментируя заявление Байдена ранее, Песков заявил, что не президенту США решать, кому быть у власти в России, так как «главу государства выбирают россияне». По словам пресс-секретаря, американский президент «является жертвой множества заблуждений», а на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» его советников.
Подобные высказывания Байдена звучали и ранее. В середине марта на вопрос журналиста он ответил, что считает Путина «военным преступником». Песков в ответ напомнил о бомбежках, которые США разворачивали в других странах мира. Затем американский президент заявил, что президент России – «кровавый диктатор и чистейший головорез». В прошлом году в интервью одному из американских телеканалов Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».