Посол рассказал об отъезде 45 российских дипломатов из Польши
Российские дипломаты в числе 45 человек, которых польские власти постановили выслать из страны, покинули территорию республики, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Он подчеркнул, что посольство и консульский отдел продолжат выполнять свои задачи в республике.
«Что касается дальнейшей работы посольства, те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений», — подчеркнул Андреев (цитата по ТАСС). Это касается и консульского отдела, который будет продолжать решать различные вопросы, возникающие у российских граждан, отметил он.
По словам дипломата, польская сторона не смогла предъявить высланным сотрудникам дипведомства никаких конкретных претензий. «Утверждение о том, что их деятельность здесь не соответствовала статусу в соответствии с Венской конвенцией, ничем не подтверждено. Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их такой массовой высылке», — добавил он.
23 марта пресс-секретарь министра - координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, не совместимой с их статусом. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипработников, заявил, что Россия не оставит такие действия Варшавы без ответа. Шаг польской стороны он охарактеризовал как «продолжение свободного падения» в двусторонних отношениях.
Как отметил сам Андреев, польская сторона не требовала его выдворения. По его словам, формально дипломатические отношения продолжаются. Решение властей республики российский посол счел не имеющим оснований. 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. В тот же день аналогичный шаг предприняла Болгария, где персонами нон грата были объявлены 10 российских дипломатов.