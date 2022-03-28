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Посол рассказал об отъезде 45 российских дипломатов из Польши

Ведомости

Российские дипломаты в числе 45 человек, которых польские власти постановили выслать из страны, покинули территорию республики, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Он подчеркнул, что посольство и консульский отдел продолжат выполнять свои задачи в республике.

«Что касается дальнейшей работы посольства, те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений», — подчеркнул Андреев (цитата по ТАСС). Это касается и консульского отдела, который будет продолжать решать различные вопросы, возникающие у российских граждан, отметил он.

По словам дипломата, польская сторона не смогла предъявить высланным сотрудникам дипведомства никаких конкретных претензий. «Утверждение о том, что их деятельность здесь не соответствовала статусу в соответствии с Венской конвенцией, ничем не подтверждено. Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их такой массовой высылке», — добавил он.

23 марта пресс-секретарь министра - координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, не совместимой с их статусом. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипработников, заявил, что Россия не оставит такие действия Варшавы без ответа. Шаг польской стороны он охарактеризовал как «продолжение свободного падения» в двусторонних отношениях.

Как отметил сам Андреев, польская сторона не требовала его выдворения. По его словам, формально дипломатические отношения продолжаются. Решение властей республики российский посол счел не имеющим оснований. 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. В тот же день аналогичный шаг предприняла Болгария, где персонами нон грата были объявлены 10 российских дипломатов.

Ранее по теме: Посол РФ заявил о высылке 45 дипломатов из Польши

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных