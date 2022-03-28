Посол рассказал об отъезде 45 российских дипломатов из Польши

По словам дипломата, польская сторона не смогла предъявить высланным сотрудникам дипведомства никаких конкретных претензий. «Утверждение о том, что их деятельность здесь не соответствовала статусу в соответствии с Венской конвенцией, ничем не подтверждено. Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их такой массовой высылке», — добавил он.