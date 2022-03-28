В Госдуме предложили считать соотечественниками только говорящих по-русски
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым предлагается причислять к соотечественникам только тех, кто владеет русским языком. Автором инициативы выступил первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).
Согласно документу, соотечественниками признаются лица, владеющие русским языком как государственным языком РФ и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, а также те, чьи прямые предки родились или проживали на территории страны.
Предложенные поправки призваны устранить недостатки неоправданно широкого толкования понятия «соотечественник», отмечает Затулин. «При этом учитывается, что за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В этой связи из определения понятия «соотечественник» исключена связь с гражданством СССР», — говорится в пояснительной записке.
Статус «соотечественника» регулируется федеральным законом № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Граждане других государств, подтвердившие этот статус, могут рассчитывать на ряд преимуществ в России: они получают право принять участие в госпрограмме по переселению на территорию России, получить гражданство РФ в упрощенном порядке, бесплатно получить в России образование (в том числе высшее), а также ввезти в страну личное имущество в любом количестве, не уплачивая таможенных пошлин, налогов и сборов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответные ограничения на въезд в страну граждан недружественных стран. В него входят 48 государств и территорий, включая страны — члены Евросоюза, США, Австралию, Великобританию, Канаду, Японию и др. Параллельно с этим Россия облегчила порядок въезда и пребывания в стране граждан третьих государств и лиц без гражданства, оказавшихся на территории Украины. Решение принято для «предотвращения угрозы жизни и здоровья» этих категорий лиц, чтобы они могли безопасно вернуться в родные страны, пояснил Лавров.