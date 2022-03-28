В Госдуме предложили считать соотечественниками только говорящих по-русски

Статус «соотечественника» регулируется федеральным законом № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Граждане других государств, подтвердившие этот статус, могут рассчитывать на ряд преимуществ в России: они получают право принять участие в госпрограмме по переселению на территорию России, получить гражданство РФ в упрощенном порядке, бесплатно получить в России образование (в том числе высшее), а также ввезти в страну личное имущество в любом количестве, не уплачивая таможенных пошлин, налогов и сборов.