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Гутерриш после слов Байдена о Путине призвал к деэскалации в риторике

Ведомости

Генcек ООН Антониу Гутерриш призвал избегать действий и высказываний вокруг ситуации на Украине, которые могут привести к эскалации конфликта. 

«Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине (цитата по ТАСС).

Байден в ходе визита в Варшаву 26 марта заявил, что Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине. «Этот человек не может оставаться у власти», — сказал он. Позже в Белом доме уточнили, что американский президент не призывал к смене власти в России, а речь шла о «власти» Кремля над соседними странами. Представитель госдепа США счел слова Байдена эмоциональной реакцией, которая не говорит о смене официального политического курса Вашингтона в отношении Москвы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что не президенту США решать, кому быть у власти в России, так как главу государства выбирают граждане. По его мнению, американский президент «является жертвой множества заблуждений», а на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» его советников.

До этого Байден сказал журналистам, что считает Путина «военным преступником». Песков назвал это «недопустимой и непростительной риторикой» и напомнил, что США устраивали бомбежки в других странах. Американский президент также заявил, что считает Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом».

Ранее по теме: В Кремле пообещали следить за высказываниями Байдена после его слов о Путине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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