Гутерриш после слов Байдена о Путине призвал к деэскалации в риторике

Байден в ходе визита в Варшаву 26 марта заявил, что Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине. «Этот человек не может оставаться у власти», — сказал он. Позже в Белом доме уточнили, что американский президент не призывал к смене власти в России, а речь шла о «власти» Кремля над соседними странами. Представитель госдепа США счел слова Байдена эмоциональной реакцией, которая не говорит о смене официального политического курса Вашингтона в отношении Москвы.