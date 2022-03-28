Гутерриш после слов Байдена о Путине призвал к деэскалации в риторике
Генcек ООН Антониу Гутерриш призвал избегать действий и высказываний вокруг ситуации на Украине, которые могут привести к эскалации конфликта.
«Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине (цитата по ТАСС).
Байден в ходе визита в Варшаву 26 марта заявил, что Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине. «Этот человек не может оставаться у власти», — сказал он. Позже в Белом доме уточнили, что американский президент не призывал к смене власти в России, а речь шла о «власти» Кремля над соседними странами. Представитель госдепа США счел слова Байдена эмоциональной реакцией, которая не говорит о смене официального политического курса Вашингтона в отношении Москвы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что не президенту США решать, кому быть у власти в России, так как главу государства выбирают граждане. По его мнению, американский президент «является жертвой множества заблуждений», а на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» его советников.
До этого Байден сказал журналистам, что считает Путина «военным преступником». Песков назвал это «недопустимой и непростительной риторикой» и напомнил, что США устраивали бомбежки в других странах. Американский президент также заявил, что считает Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом».