В Кремле не увидели «серьезных прорывов» в переговорах с Украиной
Москва пока не может констатировать серьезных прорывов в переговорах с Киевом, при этом позитивным фактором является конкретизация предложений по мирному урегулированию украинской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», — сказал Песков.
По его словам, сегодня глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский даст дополнительные разъяснения о ходе переговорного процесса. При этом, по мнению Пескова, переговоры «должны идти в тишине».
«Мы не обсуждаем их публично. Мы считаем, что переговоры должны идти в тишине. В отличие от нас, мы слышим такую фейсбучную, мегафонную — как угодно ее назовите — работу по такой разноголосице в СМИ представителей Украины. В том числе тех представителей, которые к переговорам не имеют никакого отношения. Это не является фактором, который способствует успеху этих переговоров», — подчеркнул Песков.
Ранее сегодня постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан только в случае отвода российских войск на позиции, которые они занимали до начала боевых действий 24 февраля. Кислица добавил, что состоявшиеся 29 марта стамбульские переговоры демонстрируют готовность России к дальнейшим переговорам, однако сторонам еще предстоит пройти «долгий путь», чтобы достичь устойчивого режима прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.