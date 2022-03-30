В Кремле не увидели «серьезных прорывов» в переговорах с Украиной

«Мы не обсуждаем их публично. Мы считаем, что переговоры должны идти в тишине. В отличие от нас, мы слышим такую фейсбучную, мегафонную — как угодно ее назовите — работу по такой разноголосице в СМИ представителей Украины. В том числе тех представителей, которые к переговорам не имеют никакого отношения. Это не является фактором, который способствует успеху этих переговоров», — подчеркнул Песков.