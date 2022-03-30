Германия заявила о готовности стать одним из гарантов безопасности Украины
Германия, если это понадобится, готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
«Я могу сказать, что президент [Украины Владимир] Зеленский во время телефонных переговоров с канцлером [Олафом Шольцем] поднимал вопрос о готовности [Германии] стать гарантом безопасности. И канцлер сигнализировал о принципиальной готовности к этому», — заявил Хебештрайт (цитата по ТАСС).
Он также отказался комментировать результаты переговоров российской и украинской делегаций, которые накануне прошли в Стамбуле. «В настоящий момент я вообще не буду это оценивать. Мы наблюдаем как за тем, что происходит на Украине, так и за этими переговорами», — подчеркнул представитель кабмина, призвав к сдержанности в оценке результатов переговоров.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что королевство готово сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит соответствующее обращение. Она подчеркнула, что Лондон оказывает Киеву значительную военную помощь и гуманитарную поддержку. «Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом», — отметила она.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщал, что обсуждал с Зеленским вопросы гарантий безопасности для Украины со стороны ряда государств, в том числе и Канады. Трюдо подчеркнул, что Канада продолжит оказывать Украине полную поддержку в ее «противостоянии России». «Мы ведем переговоры с союзниками и партнерами в НАТО и других организациях о том, как лучше всего продвигаться вперед в этом вопросе», — добавил премьер-министр.
25 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал список предполагаемых гарантов безопасности Украины, к которым страна может обратиться: это члены Совета Безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Канада и Турция. По его словам, Италия выразила желание стать гарантом безопасности украинской стороны. Ермак считает, что у Украины есть полное право стать одним из ключевых игроков новой системы безопасности.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.