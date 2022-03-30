Германия заявила о готовности стать одним из гарантов безопасности Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщал, что обсуждал с Зеленским вопросы гарантий безопасности для Украины со стороны ряда государств, в том числе и Канады. Трюдо подчеркнул, что Канада продолжит оказывать Украине полную поддержку в ее «противостоянии России». «Мы ведем переговоры с союзниками и партнерами в НАТО и других организациях о том, как лучше всего продвигаться вперед в этом вопросе», — добавил премьер-министр.