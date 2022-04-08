C блогера Хованского cняли часть ограничений по делу об оправдании терроризма
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в отношении блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, однако отменил часть запретов, сообщил в соцсети его адвокат Александр Передрук. Сам блогер подтвердил информацию на своей странице во «ВКонтакте».
Хованскому разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома в любое время (ранее ему было запрещено делать это с 18:00 до 10:00).
Остальные запреты сохраняются — например, на общение со свидетелями, экспертами, специалистами по уголовному делу и представителями СМИ, на посещение массовых развлекательных и спортивных мероприятий, а также на приближение к квартире, где, по версии следствия, была исполнена оправдывающая терроризм песня.
Хованский обвиняется по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за его песни 2012 г. про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост». В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт. Как считает следствие, подозреваемый исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г.
Сам блогер признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал. 29 декабря блогера освободили из СИЗО «Кресты», заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Он находился в СИЗО с 10 июня.