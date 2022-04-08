C блогера Хованского cняли часть ограничений по делу об оправдании терроризма

Хованский обвиняется по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за его песни 2012 г. про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост». В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт. Как считает следствие, подозреваемый исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г.