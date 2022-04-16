В МИДе заявили, что Россия осталась наблюдателем при СПЧ ООН

Голосование Генассамблеи ООН прошло после обвинений России в преступлениях против мирных жителей украинской Бучи. 3 апреля были опубликованы фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к этим преступлениям. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.