В МИДе заявили, что Россия осталась наблюдателем при СПЧ ООН
Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека после заявления о досрочном прекращении полномочий в Совете, заявил «РИА Новости» заместитель главы МИД Сергей Вершинин. По его словам, Россия таким образом не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в организации.
7 апреля генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека, в этот же день РФ «приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», говорил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Вершинин напомнил о приостановке в 2011 г. членства в Совете Ливии. Страну тогда лишили права «принимать участие в принятии решений и голосовать, выступать по пунктам повестки дня, готовить и распространять любые заявления», а Россию подобный вариант «не мог устроить», отмечает дипломат.
Статус наблюдателя предоставляет Москве возможности, сопоставимые с полномочиями государств — членов СПЧ, заявил Вершинин.
«Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества — пусть и в усложнившихся условиях — российскую позицию по актуальным международным вопросам», — сказал он.
Голосование Генассамблеи ООН прошло после обвинений России в преступлениях против мирных жителей украинской Бучи. 3 апреля были опубликованы фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к этим преступлениям. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.
Администрация США сообщала, что будет добиваться исключения России из СПЧ ООН по распоряжению президента страны Джо Байдена. В результате за это решение проголосовали 93 страны, против — 24 страны, еще 58 стран воздержались. Согласно действующему уставу, Генассамблея может исключить государство из состава СПЧ большинством в две трети голосов.