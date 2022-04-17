Минобороны сообщило об освобождении заложников в турецкой мечети Мариуполя

Минобороны России в конце марта сообщало, что потери украинских военных составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам. Данные о потерях российских войск военное ведомство публиковало дважды за время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.