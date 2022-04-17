Минобороны сообщило об освобождении заложников в турецкой мечети Мариуполя
В Мариуполе российские военные провели спецоперацию по освобождению заложников, которых удерживали в турецкой мечети. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.
Заложников в мечети удерживали украинские нацисты, утверждает ведомство.
«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь по обращению президента Турции 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников», — рассказали в Минобороны.
Российская группа специального назначения деблокировала мечеть, в ходе спецоперации было уничтожено 29 боевиков, в их числе были иностранные наемники, отмечает ведомство. В заложниках удерживались граждане одной из стран СНГ. Они освобождены и выведены в безопасное место, рассказал Конашенков.
В ведомстве добавили, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов». «Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, с началом специальной военной операции Киев привлек на Украину 6824 иностранных наемников из 63 государств.
16 апреля Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве.
С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине в стране погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 000 человек получили ранения, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Минобороны России в конце марта сообщало, что потери украинских военных составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам. Данные о потерях российских войск военное ведомство публиковало дважды за время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.