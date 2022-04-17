Глава Еврокомиссии заявила об угрозе дефолта в России из-за санкций
Санкции западных стран против России с каждой неделей все глубже въедаются в экономику страны, дефолт в РФ является вопросом времени, заявила в интервью газете Bild am Sonntag председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что не считает санкции Евросоюза мягкими.
«Экспорт в Россию рухнул на 70%. 700 российских самолетов лишились лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11%. Государственное банкротство России — лишь вопрос времени», — сказала фон дер Ляйен.
Страны ЕС ежедневно платят России 450 млн евро за поставки нефти, указывает газета. Целью санкций, по словам главы ЕК, является сокращение этих доходов, при этом нельзя допустить повышения Россией цен на других рынках.
«Вот почему мы сейчас разрабатываем умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий шаг санкций», — пояснила председатель Еврокомиссии, добавив, что ЕС никогда не действовал так «сплоченно, решительно и энергично».
В этом же интервью фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках работы над шестым пакетом санкций против России изучает возможность введения ограничений в отношении банковского сектора. «Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России», — сказала она.
5 апреля Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей. Минобороны России отвергло обвинения и назвало публикацию провокацией.
8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.
Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».
Позднее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции».
13 апреля Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительно 500 млн евро на закупку вооружений и экипировки. Общий бюджет военной помощи увеличится до 1,5 млрд евро. В заявлении говорится, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения, а также средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и топлива.