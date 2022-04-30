ООН оценила количество погибших мирных граждан на Украине в 2899 человек
С 24 февраля на Украине погибли 2899 гражданских лиц, были ранены 3235 мирных жителей, следует из последнего отчета Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека.
С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине погибли 970 мужчин, 646 женщин, 64 девочки и 76 мальчиков, а также 70 детей и 1073 взрослых, пол которых пока не удалось установить, говорится в отчете.
В частности, в Донецкой и Луганской областях погибли 1411 человек: 1317 мирных граждан умерли на территориях, которые находились под контролем украинского правительства, а в ДНР и ЛНР жертвами стали 94 человека.
Остальные случаи гибели (1488 человек) произошли в Киеве, в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.
«Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в документе.
По мнению Управления, в реальности количество жертв значительно выше, так как многие сообщения о случаях гибели людей «требуют дополнительного подтверждения».
Так, медленнее информации поступает из Мариуполя, Изюма и Попасной, где продолжаются боевые действия. Многочисленные случаи гибели или ранения мирных жителей подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику, заявили в ООН.