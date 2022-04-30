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ООН оценила количество погибших мирных граждан на Украине в 2899 человек

Ведомости

С 24 февраля на Украине погибли 2899 гражданских лиц, были ранены 3235 мирных жителей, следует из последнего отчета Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека.

С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине погибли 970 мужчин, 646 женщин, 64 девочки и 76 мальчиков, а также 70 детей и 1073 взрослых, пол которых пока не удалось установить, говорится в отчете. 

В частности, в Донецкой и Луганской областях погибли 1411 человек: 1317 мирных граждан умерли на территориях, которые находились под контролем украинского правительства, а в ДНР и ЛНР жертвами стали 94 человека. 

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Остальные случаи гибели (1488 человек) произошли в Киеве, в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.

«Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в документе. 

По мнению Управления, в реальности количество жертв значительно выше, так как многие сообщения о случаях гибели людей «требуют дополнительного подтверждения». 

Так, медленнее информации поступает из Мариуполя, Изюма и Попасной, где продолжаются боевые действия. Многочисленные случаи гибели или ранения мирных жителей подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику, заявили в ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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