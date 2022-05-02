Минобороны: из «Азовстали» и близлежащих домов за два дня вывели 126 человек
Более 100 человек были выведены с территории завода «Азовсталь» и находящихся рядом с ним домов в Мариуполе за 30 апреля и 1 мая, следует из сообщения пресс-службы Минобороны.
В заявлении говорится, что в первый день были эвакуированы 46 человек – 25 из близлежащих домов и 21 с территории завода. Все 46 человек приняли решение остаться на территории Донецкой народной республики (ДНР).
«Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
11 человек из эвакуированных во второй день остались в ДНР, еще 69 выехали на территорию, подконтрольную киевской стороне, в сопровождении представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), отметили в Минобороны.
29 апреля территорию завода смогла покинуть семья из трех человек. Эвакуировавшийся мужчина тогда рассказал, что в подземельях «Азовстали» остались 70 мирных жителей, среди них 17 детей. После этого ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщил об эвакуации 40 человек, среди которых были восемь детей и 14 женщин.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила, что власти страны начали планировать эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали». Такое решение было инициировано по итогам встречи президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. Он предложил создать контактную группу Россия – ООН – Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали», если они там есть. Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.
25 апреля Минобороны России заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода. Позже в ведомстве заявили, что гуманитарным коридором никто не воспользовался, а гражданские лица, если они находятся на заводе, насильно удерживаются там украинскими националистами.