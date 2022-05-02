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Президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство

Ведомости

Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство страны. Трансляцию заседания венгерского парламента вел телеканал »М-1». 

Глава государства обратился к Орбану с таким предложением, поскольку возглавляемая им партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» одержала победу на всеобщих выборах в стране 3 апреля. «Я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — заявил Адер (цитата по ТАСС).

Во время своего выступления он обозначил вызовы, с которыми придется столкнуться Венгрии в ближайшие годы. Это, прежде всего, ситуация на Украине и инфляция в Европе. По словам Адера, в этих условиях главной задачей нового правительства станет обеспечение безопасности республики при одновременном развитии ее экономики и социальной сферы.

29 апреля Аден и Орбан встретились в официальной резиденции главы государства — дворце Шандора в Будапеште, где они уже обсуждали формирование нового парламента. Ожидается, что Орбан предложит парламенту несколько изменить структуру правительства, ликвидировав некоторые должности и перераспределив полномочия ряда министерств. Что касается персонального состава кабинета, то известно, в частности, что премьер хотел бы, чтобы Петер Сийярто остался на посту министра иностранных дел и внешнеэкономических связей.

В начале апреля партия ФИДЕС, возглавляемая Орбаном, одержала победу на парламентских выборах, получив 135 мест в парламенте из 199. Партия находится у власти 12 лет и трижды получала конституционное большинство в Национальном собрании Венгрии. Полномочия Адера в качестве действующего президента истекут 10 мая. Его сменит новоизбранная глава государства Каталин Новак. Ее кандидатуру как президента поддержали 137 из 199 депутатов.

Ранее по теме: Как Виктор Орбан победил на выборах в Венгрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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