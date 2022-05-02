Президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство

29 апреля Аден и Орбан встретились в официальной резиденции главы государства — дворце Шандора в Будапеште, где они уже обсуждали формирование нового парламента. Ожидается, что Орбан предложит парламенту несколько изменить структуру правительства, ликвидировав некоторые должности и перераспределив полномочия ряда министерств. Что касается персонального состава кабинета, то известно, в частности, что премьер хотел бы, чтобы Петер Сийярто остался на посту министра иностранных дел и внешнеэкономических связей.