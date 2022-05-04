Захарова призвала Украину признать сложившиеся территориальные реалии
Украина и страны Запада должны признать сложившиеся территориальные реалии вокруг Крыма и Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью испанской газете ABC.
«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 г. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — сказала Захарова (цитата по расшифровке МИД России).
По словам представителя российского дипведомства, решить конфликт в Донбассе мирным путем можно было через выполнение минских соглашений 2014-2015 гг.
«Однако Киев отказался идти этим путем, а страны Запада ничего не делали, чтобы этому помешать. Саботаж Украиной минских соглашений, нескрываемое стремление ее руководства решить конфликт в Донбассе силовым способом, в том числе с использованием предоставляемых странами НАТО вооружений, техники и иных средств, вынудили нас пойти на те шаги», — сказала Захарова.
Крым вошел в состав России по итогам состоявшегося в марте 2014 г. референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали в пользу перехода в российскую юрисдикцию. 22 февраля 2022 г. Россия признала независимость провозглашенных в апреле 2014 г. Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), больше половины объявленной территории которых контролировал Киев. 24 февраля Россия получила от ДНР и ЛНР просьбу о военной помощи и начала специальную военную операцию.