Захарова призвала Украину признать сложившиеся территориальные реалии

Украина и страны Запада должны признать сложившиеся территориальные реалии вокруг Крыма и Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью испанской газете ABC.



«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 г. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — сказала Захарова (цитата по расшифровке МИД России).