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В Пентагоне опровергли планы по уничтожению Черноморского флота России

Ведомости

У США нет планов, направленных на нанесение ударов по кораблям российского Черноморского флота, сообщил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал заявление в Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который утверждал, что «в США готовят план уничтожения Черноморского флота» и обсуждают поставки Украине «мощного противокорабельного оружия», пишет ТАСС.

«Так, я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», — сказал Кирби.

Ранее представитель Пентагона также сообщал, что США не одобряли поставки Украине противокорабельных ракет.

Ранее по теме: США не хотят поставлять Украине дальнобойные ракетные системы

13 мая министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели беседу впервые за почти три месяца. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине. 

Сенат США утвердил на этой неделе новый пакет помощи Киеву на $40 млрд. Сенатор Рэнд Пол затем заявил, что государству придется занять деньги у Китая, чтобы предоставить Украине военную помощь на эту сумму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных