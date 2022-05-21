В Пентагоне опровергли планы по уничтожению Черноморского флота России
У США нет планов, направленных на нанесение ударов по кораблям российского Черноморского флота, сообщил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал заявление в Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который утверждал, что «в США готовят план уничтожения Черноморского флота» и обсуждают поставки Украине «мощного противокорабельного оружия», пишет ТАСС.
«Так, я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», — сказал Кирби.
Ранее представитель Пентагона также сообщал, что США не одобряли поставки Украине противокорабельных ракет.
13 мая министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели беседу впервые за почти три месяца. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине.
Сенат США утвердил на этой неделе новый пакет помощи Киеву на $40 млрд. Сенатор Рэнд Пол затем заявил, что государству придется занять деньги у Китая, чтобы предоставить Украине военную помощь на эту сумму.