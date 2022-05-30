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Политика

Херсонская область обратилась к России за помощью в восстановлении сотовой связи

Ведомости

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области просит Москву помочь восстановить сотовую связь на территории региона, следует из сообщения ВГА в Telegram-канале.

«Из-за террористических обстрелов ВСУ произошла масштабная авария на магистральной сети. В результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Без связи остались более 0,5 млн человек», — говорится в сообщении.

Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов отметил, что для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется значительное время, а оперативное решение вопроса украинской стороной маловероятно. «В связи с этим ВГА региона обращается к руководству России с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления связи в нашей области», — заключил он.

С аналогичными проблемами столкнулись и в Запорожской области. Глава ВГА региона Евгений Балицкий ранее заявил, что мобильная связь на территории области будет восстановлена в ближайшее время. «Что касается связи, то ее восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», — отметил он.

27 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». Он добавил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже начали продавать пакеты новых операторов.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что сим-карты крымского оператора связи «К-телеком» (Бренд Win Mobile) начали продавать в Херсонской области и Запорожье. По данным Telegram-канала «Херсон.ру», жителям регионов пока предлагают только один пакет услуг — «На связи». Тариф предполагает абонентскую плату 300 руб. в месяц, в пакет входят 1000 минут звонков внутри сети, 10 Гб мобильного интернета, за звонки внутри сети сверх оплаченного тарифа платится 1 руб./мин, 3 руб./мин – за звонки «на номера остальных операторов России» и 20 руб./мин – за звонки на Украину.

Ранее по теме: Крымский оператор Win Mobile начал продавать сим-карты в Херсоне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных