Херсонская область обратилась к России за помощью в восстановлении сотовой связи

С аналогичными проблемами столкнулись и в Запорожской области. Глава ВГА региона Евгений Балицкий ранее заявил, что мобильная связь на территории области будет восстановлена в ближайшее время. «Что касается связи, то ее восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», — отметил он.