NYT узнала о письмах США 14 странам о продаже украинского зерна
США в середине мая направили 14 странам, большая часть из которых в Африке, предупреждения о том, что конкретные российские суда из черноморских портов пытались продать якобы «украденное украинское зерно». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
В госдепартаменте США газете подтвердили, что сотрудничают с другими странами ради предотвращения продажи зерна, «предположительно украденного у Украины», часть территории на юге которой занята российскими войсками. Неназванные чиновники других стран подтвердили просьбу Вашингтона не допустить покупки незаконно получаемого украинского зерна.
Собеседники газеты отметили, что эта мера не носит принудительного характера. Однако, по сведениям издания, власти африканских стран встали перед дилеммой: получить у России дешевое зерно на фоне высоких общемировых цен или не вызывать недовольства США. Украина обвиняет Россию в «краже» 500 000 т зерна на сумму примерно в $100 млн в Херсонской и Запорожской областях. Ключевые украинские порты, через которые обычно происходил вывоз зерна из страны на экспорт, сейчас все еще подконтрольны Киеву, однако заблокированы в связи с боевыми действиями, пишет газета.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное море. 6 июня глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что для переговоров с Украиной о вывозе зерна, которые пройдут в Турции, уже направлены «специалисты». Сотрудники российского МИДа присоединятся к ним на следующий день.
Также сегодня, 6 июня, Politico со ссылкой на источники узнала об отказе США снять санкции с России в обмен на экспорт зерна. По данным собеседников издания, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в переговорах России и ООН по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно «шантажу».
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее сообщил, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек во всем мире могут оказаться на грани голодной смерти.