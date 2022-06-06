Делимханов может стать первым зампредом комитета Госдумы по безопасности
Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла в нижнюю палату парламента проект постановления, который предусматривает избрание первым зампредом комитета думы по безопасности и противодействию коррупции депутата от Чеченской республики Адама Делимханова. Проект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Совет Госдумы принял решение включить проект постановления в порядок работы заседания палаты на 7 июня 2022 г. Согласно документу, сейчас первыми замами являются Юрий Афонин (КПРФ), Андрей Луговой (ЛДПР) и два представителя «Единой России» – Рахим Азимов и Михаил Старшинов. В случае принятия проекта постановления, Делимханов станет третьим представителем «Единой России» среди первых заместителей.
26 апреля президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР и Украины».