Делимханов может стать первым зампредом комитета Госдумы по безопасности

Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла в нижнюю палату парламента проект постановления, который предусматривает избрание первым зампредом комитета думы по безопасности и противодействию коррупции депутата от Чеченской республики Адама Делимханова. Проект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.