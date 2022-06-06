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Делимханов может стать первым зампредом комитета Госдумы по безопасности

Ведомости

Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла в нижнюю палату парламента проект постановления, который предусматривает избрание первым зампредом комитета думы по безопасности и противодействию коррупции депутата от Чеченской республики Адама Делимханова. Проект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Совет Госдумы принял решение включить проект постановления в порядок работы заседания палаты на 7 июня 2022 г. Согласно документу, сейчас первыми замами являются Юрий Афонин (КПРФ), Андрей Луговой (ЛДПР) и два представителя «Единой России» – Рахим Азимов и Михаил Старшинов. В случае принятия проекта постановления, Делимханов станет третьим представителем «Единой России» среди первых заместителей.

26 апреля президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России  «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР и Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных