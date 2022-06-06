Глава СНБО Украины отказался считать трагедией временную потерю территорий страны
Временная потеря территорий не является трагедией для Украины, заявил в интервью британской газете Financial Times секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — подчеркнул Данилов. Он отметил, что западное оружие, необходимое для начала контратаки, «обязательно прибудет». С его помощью, по мнению Данилова, украинские военные вернут потерянные территории.
Секретарь СНБО также считает, что российские военные обладают превосходством в артиллерии, в связи с чем ВСУ «не могут адекватно отвечать» на это во время боя. Украина может и дальше отвести свои войска из Донбасса с целью перегруппировки и получения военной помощи из стран Запада, заключил он.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские вооружения для ударов по территории России.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, а ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».