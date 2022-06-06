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Глава СНБО Украины отказался считать трагедией временную потерю территорий страны

Ведомости

Временная потеря территорий не является трагедией для Украины, заявил в интервью британской газете Financial Times секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. 

«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — подчеркнул Данилов. Он отметил, что западное оружие, необходимое для начала контратаки, «обязательно прибудет». С его помощью, по мнению Данилова, украинские военные вернут потерянные территории.

Секретарь СНБО также считает, что российские военные обладают превосходством в артиллерии, в связи с чем ВСУ «не могут адекватно отвечать» на это во время боя. Украина может и дальше отвести свои войска из Донбасса с целью перегруппировки и получения военной помощи из стран Запада, заключил он.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские вооружения для ударов по территории России.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, а ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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