Глава СНБО Украины отказался считать трагедией временную потерю территорий страны

Секретарь СНБО также считает, что российские военные обладают превосходством в артиллерии, в связи с чем ВСУ «не могут адекватно отвечать» на это во время боя. Украина может и дальше отвести свои войска из Донбасса с целью перегруппировки и получения военной помощи из стран Запада, заключил он.