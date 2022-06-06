Россия и Турция предварительно договорились разблокировать Одессу для вывоза зерна
Россия и Турция достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из Одессы, но Киев скептически относится к этому плану, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. В среду в Анкаре состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
По информации агентства, турецкое правительство предложило Украине военную помощь для разминирования побережья Одессы и сопровождения судов с зерном, но Киев еще не одобрил этот план, опасаясь, что снятие защитных сооружений может оставить жизненно важный порт уязвимым для атаки.
Собеседники агентства указывают на то, что Турция надеется на одобрение этого предложения в ООН. Это позволит развеять опасения Украины по поводу обеспечения ее безопасности. Анкара также рассчитывает создать специальный центр в Стамбуле для отслеживания и координации поставок. Между тем Россия, по утверждению агентства, настаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет оружия на борту.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное море.
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее сообщил, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек во всем мире могут оказаться на грани голодной смерти.