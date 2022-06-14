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МИД РФ расширил персональные санкции против Великобритании

Ведомости

Министерство иностранных дел России расширило персональные санкции против граждан Великобритании, включив туда руководителей и корреспондентов СМИ, представителей командования ВС Британии и ВПК, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства. 

В заявлении говорится, что вошедшие в список британские журналисты причастны к «преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе». 

«Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры», — отмечено в сообщении МИДа.

Среди представителей СМИ в черный список вошли журналисты The Guardian, Daily Telegraph, Sky News, Times, BBC, Financial Times, Independent и др. Ограничения также коснулись заместителя министра обороны королевства Джереми Куина, начальника штаба ВМС Бенджамина Джона Ки, командующего ВВС Майкла Вингсто и др.

Ранее российский МИД ввел санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, глав министерства иностранных дел и минобороны страны, генпрокурора, а также бывшего премьер-министра Терезы Мэй. В ведомстве посчитали, что руководство страны «намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных