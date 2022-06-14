МИД РФ расширил персональные санкции против Великобритании
Министерство иностранных дел России расширило персональные санкции против граждан Великобритании, включив туда руководителей и корреспондентов СМИ, представителей командования ВС Британии и ВПК, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.
В заявлении говорится, что вошедшие в список британские журналисты причастны к «преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе».
«Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры», — отмечено в сообщении МИДа.
Среди представителей СМИ в черный список вошли журналисты The Guardian, Daily Telegraph, Sky News, Times, BBC, Financial Times, Independent и др. Ограничения также коснулись заместителя министра обороны королевства Джереми Куина, начальника штаба ВМС Бенджамина Джона Ки, командующего ВВС Майкла Вингсто и др.
Ранее российский МИД ввел санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, глав министерства иностранных дел и минобороны страны, генпрокурора, а также бывшего премьер-министра Терезы Мэй. В ведомстве посчитали, что руководство страны «намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО».