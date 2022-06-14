США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для зерна
США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе в Польше, временные хранилища для зерна, заявил президент Джо Байден. Трансляция его выступления в Филадельфии велась в YouTube.
«Мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить его [зерно] из вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и довезти его до океана и доставить по всему миру», — пояснил президент США.
По словам Байдена, тысячи тонн зерна лежат в хранилищах и готовы к отправке на экспорт, но украинская сторона не может отправить их по Черному морю. При этом из-за разницы в ширине железнодорожной колеи на Украине и в странах ЕС возникают сложности с доставкой зерна прямиком в Европу.
8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока.
Вскоре посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря».
В тот же день глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. В свою очередь Европейский союз призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине.