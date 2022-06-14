США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для зерна

В тот же день глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. В свою очередь Европейский союз призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине.