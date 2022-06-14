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На Украине заявили о сотнях тысяч мобилизованных в армии

Ведомости

Число граждан Украины, мобилизованных в армию, исчисляется сотнями тысяч, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. 

«Речь идет о большом числе, о сотнях тысяч. Есть указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент, сколько надо мобилизовать граждан», — отметила она (цитата по ТАСС). 

По ее словам, на данный момент планы по мобилизации в стране выполнены, массового уклонения нет. При этом она пояснила, что в случае дальнейшей мобилизации все будет зависеть от ситуации на фронте. «У нас не стоит вопрос на сегодня о мобилизации женщин», — добавила она.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что общее количество пленных украинских военных достигло 6489 человек. В этой цифре не учтены пленные, которые находятся под надзором ДНР и ЛНР, добавил он. В середине мая 2439 украинских военнослужащих, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что все они содержатся на территории республики. Всего в ДНР находится 5000 украинских военнопленных.

Песков также заявлял, что спецоперация достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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