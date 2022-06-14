На Украине заявили о сотнях тысяч мобилизованных в армии

По ее словам, на данный момент планы по мобилизации в стране выполнены, массового уклонения нет. При этом она пояснила, что в случае дальнейшей мобилизации все будет зависеть от ситуации на фронте. «У нас не стоит вопрос на сегодня о мобилизации женщин», — добавила она.