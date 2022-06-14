На Украине заявили о сотнях тысяч мобилизованных в армии
Число граждан Украины, мобилизованных в армию, исчисляется сотнями тысяч, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.
«Речь идет о большом числе, о сотнях тысяч. Есть указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент, сколько надо мобилизовать граждан», — отметила она (цитата по ТАСС).
По ее словам, на данный момент планы по мобилизации в стране выполнены, массового уклонения нет. При этом она пояснила, что в случае дальнейшей мобилизации все будет зависеть от ситуации на фронте. «У нас не стоит вопрос на сегодня о мобилизации женщин», — добавила она.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что общее количество пленных украинских военных достигло 6489 человек. В этой цифре не учтены пленные, которые находятся под надзором ДНР и ЛНР, добавил он. В середине мая 2439 украинских военнослужащих, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что все они содержатся на территории республики. Всего в ДНР находится 5000 украинских военнопленных.
Песков также заявлял, что спецоперация достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.