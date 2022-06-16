Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от операции на севере Сирии
Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от специальной военной операции на севере Сирии против формирований сирийских курдов. Об этом заявил российский спецпредставитель по этой стране Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 18-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
«Мы обратились и обращаемся к нашим турецким партнерам с тем, чтобы они воздержались от проведения силовых операций на территории Сирии. Мы откровенно сказали нашим турецким друзьям, что это может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе к вооруженному противостоянию», — сказал Лаврентьев (цитата по ТАСС).
По словам Лаврентьева, турецкая военная операция может стимулировать сепаратистские настроения так называемой управляемой курдами автономной администрации северо-востока Сирии, «в чем не заинтересованы ни Турция, ни Россия, ни Ирак, ни Иран».
Накануне Лаврентьев назвал планы Турции по проведению новой военной операции в Сирии «неразумными», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», отметил, что такие действия Анкары не «будут способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики». В то же время 12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасения Турции по поводу «терроризма» и «поставок оружия» — предлоги, под которыми Анкара хочет начать новую военную операцию, — легитимны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозит начать новую военную операцию на севере Сирии против курдов с октября 2021 г. Предыдущими кампаниями турецкой армии против курдов стали захваты в 2018 г. курдского района Африн в Алеппо (операция «Оливковая ветвь»), а также части провинций Ракка и Хасака в 2019 г. (операция «Источник мира»). Первая операция окончилась полным успехом – курдский анклав был полностью оккупирован, вторая – частичным, так как занять всю приграничную полосу глубиной в 30 км не удалось.
Попытка 2019 г. была сдержана Россией, с которой Турция договорилась об отводе курдских формирований от пограничных территорий, совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии, но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.