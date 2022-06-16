Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от операции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозит начать новую военную операцию на севере Сирии против курдов с октября 2021 г. Предыдущими кампаниями турецкой армии против курдов стали захваты в 2018 г. курдского района Африн в Алеппо (операция «Оливковая ветвь»), а также части провинций Ракка и Хасака в 2019 г. (операция «Источник мира»). Первая операция окончилась полным успехом – курдский анклав был полностью оккупирован, вторая – частичным, так как занять всю приграничную полосу глубиной в 30 км не удалось.