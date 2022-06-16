NBC: Байден отчитал Блинкена и Остина за слова о необходимости победы Украины
Президент США Джо Байден был недоволен публичными заявлениями госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.
По информации собеседников телеканала, Остин и Блинкен после посещения Украины и Польши в апреле провели разговор с Байденом. «Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины», — отметил один из источников. Американский лидер считает, что подобные комментарии могут вызвать «нереалистичные ожидания» и увеличить риск того, что США вступят в прямую конфронтацию с Россией.
Один из высокопоставленных чиновников отметил, что слова Блинкена и Остина были неверно истолкованы. Однако недовольство Байдена отражает убеждение его администрации в том, что, несмотря на «неожиданные успехи» украинских сил на раннем этапе, конфликт в конечном итоге пойдет в том направлении, в котором он идет последние два месяца, — затяжные боевые действия, в ходе которых Россия продолжит делать небольшие и устойчивые успехи.
В то же время некоторые американские чиновники, отмечает NBC, считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен «несколько сбавить обороты» и смягчить жесткую позицию о недопустимости территориальных уступок для урегулирования конфликта. При этом Байден исходит из того, что США не будут оказывать давление на Киев, чтобы тот принял те или иные шаги на этом направлении.
Накануне Байден объявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью в $1 млрд. Кроме того, американский президент сообщил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Киеву в размере $225 млн.
О выделении предыдущего пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн Байден объявил двумя неделями ранее, 1 июня. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.