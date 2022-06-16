NBC: Байден отчитал Блинкена и Остина за слова о необходимости победы Украины

В то же время некоторые американские чиновники, отмечает NBC, считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен «несколько сбавить обороты» и смягчить жесткую позицию о недопустимости территориальных уступок для урегулирования конфликта. При этом Байден исходит из того, что США не будут оказывать давление на Киев, чтобы тот принял те или иные шаги на этом направлении.