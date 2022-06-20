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Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Одесской области

Ведомости

Российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» по аэродрому в Одесской области, в результате была уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотника на земле, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также ВС России за сутки поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град», 12 артиллерийских взводов ВСУ и две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами. Также военные поразили около 200 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сбили самолет МиГ-29 и 9 беспилотников в воздухе. Российские средства ПВО за сутки перехватили 9 снарядов РСЗО «Ураган».

Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации украинские силы несут большие потери. По его словам, с 19 мая 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными более 2100 человек. 800 военных, которые должны были восполнить потери этого соединения, из-за низкого морально-психологического состояния отказались ехать в район боевых действий и обвинили офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплате денежного довольствия, отметил он.

По его словам, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих сняли с выполнения боевых задач и вывезли в Кременчуг для расследования из-за массового неповиновения. Большая часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранилась от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных