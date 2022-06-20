Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Одесской области
Российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» по аэродрому в Одесской области, в результате была уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотника на земле, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Также ВС России за сутки поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град», 12 артиллерийских взводов ВСУ и две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами. Также военные поразили около 200 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сбили самолет МиГ-29 и 9 беспилотников в воздухе. Российские средства ПВО за сутки перехватили 9 снарядов РСЗО «Ураган».
Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации украинские силы несут большие потери. По его словам, с 19 мая 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными более 2100 человек. 800 военных, которые должны были восполнить потери этого соединения, из-за низкого морально-психологического состояния отказались ехать в район боевых действий и обвинили офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплате денежного довольствия, отметил он.
По его словам, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих сняли с выполнения боевых задач и вывезли в Кременчуг для расследования из-за массового неповиновения. Большая часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранилась от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач.