Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в Одесской области

Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации украинские силы несут большие потери. По его словам, с 19 мая 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными более 2100 человек. 800 военных, которые должны были восполнить потери этого соединения, из-за низкого морально-психологического состояния отказались ехать в район боевых действий и обвинили офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплате денежного довольствия, отметил он.