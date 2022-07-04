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Росгвардия заявила о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами Украины

Ведомости

Спецназ Росгвардии нашел в Херсонской области документы, подтверждающие работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназовцы Росгвардии осмотрели дом украинского генерала, который находится на улице Буденного в Херсоне. В ведомстве пояснили, что «богатое убранство дома свидетельствует о том, что у Савченко были крупные источники финансирования». Из документов, которые нашли в особняке бывшего руководителя СБУ, следует, что представители миссии ОБСЕ сотрудничали с Савченко.

Также спецназ обнаружил рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Республике Крым, Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях. По словам представителей Росгвардии, найденные документы являются еще одним доказательством работы ОБСЕ в интересах Украины и НАТО. «Они свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи», — подытожили в ведомстве. 

В апреле Госкомитет обороны ДНР признал работу миссии ОБСЕ неправомерной, а пребывание ее на территории республики — нежелательным. Представителей организации попросили покинуть территорию ДНР до 30 апреля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 г. Срок действия ее мандата истек 30 марта 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных