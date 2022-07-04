Росгвардия заявила о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами Украины
Спецназ Росгвардии нашел в Херсонской области документы, подтверждающие работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спецназовцы Росгвардии осмотрели дом украинского генерала, который находится на улице Буденного в Херсоне. В ведомстве пояснили, что «богатое убранство дома свидетельствует о том, что у Савченко были крупные источники финансирования». Из документов, которые нашли в особняке бывшего руководителя СБУ, следует, что представители миссии ОБСЕ сотрудничали с Савченко.
Также спецназ обнаружил рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Республике Крым, Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях. По словам представителей Росгвардии, найденные документы являются еще одним доказательством работы ОБСЕ в интересах Украины и НАТО. «Они свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи», — подытожили в ведомстве.
В апреле Госкомитет обороны ДНР признал работу миссии ОБСЕ неправомерной, а пребывание ее на территории республики — нежелательным. Представителей организации попросили покинуть территорию ДНР до 30 апреля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 г. Срок действия ее мандата истек 30 марта 2022 г.