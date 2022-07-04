Росгвардия заявила о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами Украины

Отмечается, что спецназовцы Росгвардии осмотрели дом украинского генерала, который находится на улице Буденного в Херсоне. В ведомстве пояснили, что «богатое убранство дома свидетельствует о том, что у Савченко были крупные источники финансирования». Из документов, которые нашли в особняке бывшего руководителя СБУ, следует, что представители миссии ОБСЕ сотрудничали с Савченко.