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Польский министр обороны оскорбил посла Украины в ФРГ Мельника

Ведомости

Министр национальной обороны Польши Мариус Блащак назвал посла Украины в Берлине Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля», сообщает Polskie Radio 24. Причиной тому послужило высказывание Мельника о Степане Бандере.

«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — цитирует издание слова министра обороны. Блащак также добавил, что такие заявления только вбивают клин между Украиной и Польшей.

В конце июня Мельник появился в подкасте Jung & Naiv у немецкого блогера Тило Юнга. В выпуске посол Украины выступил с защитой деятельности Бандеры, назвав его «борцом за свободу». Мельник также отметил, что, по его мнению, нет никаких доказательств, что Бандера был пособником гитлеровского режима.

Ранее по теме: Bild: посол Украины Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы МИДа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных