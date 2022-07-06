Польский министр обороны оскорбил посла Украины в ФРГ Мельника
Министр национальной обороны Польши Мариус Блащак назвал посла Украины в Берлине Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля», сообщает Polskie Radio 24. Причиной тому послужило высказывание Мельника о Степане Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — цитирует издание слова министра обороны. Блащак также добавил, что такие заявления только вбивают клин между Украиной и Польшей.
В конце июня Мельник появился в подкасте Jung & Naiv у немецкого блогера Тило Юнга. В выпуске посол Украины выступил с защитой деятельности Бандеры, назвав его «борцом за свободу». Мельник также отметил, что, по его мнению, нет никаких доказательств, что Бандера был пособником гитлеровского режима.