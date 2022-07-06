Польский министр обороны оскорбил посла Украины в ФРГ Мельника

В конце июня Мельник появился в подкасте Jung & Naiv у немецкого блогера Тило Юнга. В выпуске посол Украины выступил с защитой деятельности Бандеры, назвав его «борцом за свободу». Мельник также отметил, что, по его мнению, нет никаких доказательств, что Бандера был пособником гитлеровского режима.