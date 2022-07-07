Песков допустил перенос послания президента Федеральному собранию на осень
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть перенесено на осень, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на ежедневном брифинге.
«Этого нельзя исключать», – ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли отложено послание президента Федеральному собранию на осень в связи с тем, что Совет Федерации и Госдума уходят на каникулы.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что точные сроки проведения прямой линии с Путиным тоже пока не определены. «Нет, они пока не сформулированы. Тут тоже с учетом, в первую очередь, мнения самого президента, тоже я не исключаю, что это как-то уйдет на осень. В общем будем смотреть»», – добавил Песков.
О том, что послание президента Федеральному собранию может быть перенесено, сообщалось и ранее. В конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января 2022 г. он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта.
В 2021 г. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.
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