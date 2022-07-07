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Политика

Песков допустил перенос послания президента Федеральному собранию на осень

Ведомости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть перенесено на осень, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам на ежедневном брифинге.

«Этого нельзя исключать», – ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли отложено послание президента Федеральному собранию на осень в связи с тем, что Совет Федерации и Госдума уходят на каникулы.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что точные сроки проведения прямой линии с Путиным тоже пока не определены. «Нет, они пока не сформулированы. Тут тоже с учетом, в первую очередь, мнения самого президента, тоже я не исключаю, что это как-то уйдет на осень. В общем будем смотреть»», – добавил Песков.

О том, что послание президента Федеральному собранию может быть перенесено, сообщалось и ранее. В конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января 2022 г. он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта.

В 2021 г. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных