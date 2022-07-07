Песков допустил перенос послания президента Федеральному собранию на осень

О том, что послание президента Федеральному собранию может быть перенесено, сообщалось и ранее. В конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января 2022 г. он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта.