МИД России назвал ситуацию на Шри-Ланке ее внутренним делом
Происходящее на Шри-Ланке является внутренним делом государства, заявили в министерстве иностранных дел России агентству «РИА Новости». Сегодня на острове проходят многотысячные протесты, люди захватили резиденцию президента и потребовали отставки главы государства и правительства.
«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву пришлось отложить. Глава второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов рассказал, что тот должен был посетить Москву 10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию.
Сегодня протестующие прорвали кордоны полиции и проникли в резиденцию президента в Коломбо. Глава государства Готабая Раджапакса покинул свое рабочее место до прихода участников протестов, писала газета The Times of India. В ходе беспорядков ранения получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.
После этого на экстренном заседании лидеры политических партий призвали президента и премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку. Временно исполнять обязанности президента по конституции должен спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.