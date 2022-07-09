МИД России назвал ситуацию на Шри-Ланке ее внутренним делом

Сегодня протестующие прорвали кордоны полиции и проникли в резиденцию президента в Коломбо. Глава государства Готабая Раджапакса покинул свое рабочее место до прихода участников протестов, писала газета The Times of India. В ходе беспорядков ранения получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.