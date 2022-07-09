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Политика

МИД России назвал ситуацию на Шри-Ланке ее внутренним делом

Ведомости

Происходящее на Шри-Ланке является внутренним делом государства, заявили в министерстве иностранных дел России агентству «РИА Новости». Сегодня на острове проходят многотысячные протесты, люди захватили резиденцию президента и потребовали отставки главы государства и правительства.

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву пришлось отложить. Глава второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов рассказал, что тот должен был посетить Москву 10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию.

Ранее по теме: На Шри-Ланке в результате протестов сменится руководство страны

Сегодня протестующие прорвали кордоны полиции и проникли в резиденцию президента в Коломбо. Глава государства Готабая Раджапакса покинул свое рабочее место до прихода участников протестов, писала газета The Times of India. В ходе беспорядков ранения получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.

После этого на экстренном заседании лидеры политических партий призвали президента и премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку. Временно исполнять обязанности президента по конституции должен спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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