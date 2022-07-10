Истребитель F-18 упал в Средиземное море
Истребитель F-18 Super Hornet упал с палубы американского авианосца «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в Средиземное море. Истребитель сдуло из-за суровых погодных условий, сообщили в пресс-службе военно-морских сил США.
Инцидент произошел еще 8 июля. В результате пострадал один военнослужащий.
«Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, сдуло за борт авианосца Harry S. Truman из-за неожиданно суровых погодных условий в Средиземном море», — рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).
По информации ВМС США, авианосец и размещенные на нем самолеты находятся в состоянии готовности к заданиям.