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Истребитель F-18 упал в Средиземное море

Ведомости

Истребитель F-18 Super Hornet упал с палубы американского авианосца «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в Средиземное море. Истребитель сдуло из-за суровых погодных условий, сообщили в пресс-службе военно-морских сил США.

Инцидент произошел еще 8 июля. В результате пострадал один военнослужащий.

«Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, сдуло за борт авианосца Harry S. Truman из-за неожиданно суровых погодных условий в Средиземном море», — рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

По информации ВМС США, авианосец и размещенные на нем самолеты находятся в состоянии готовности к заданиям. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных