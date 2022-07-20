Украине отсрочили выплаты по внешнему долгу
Группа кредиторов согласилась отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу, сообщается на сайте минфина ФРГ.
«Мы соглашаемся приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 г. до конца 2023 г. с возможностью продления на год», – говорится в заявлении неназванных кредиторов.
В сообщении отмечается, что это позволит стране избежать дефолта. Украина оценивает дефицит бюджета в $5 млрд (или 2,5% довоенного ВВП) в месяц, что, по подсчетам экономистов, увеличивает годовой дефицит Украины до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта, передает Reuters.
Ранее агентство со ссылкой на постановление правительства сообщало, что Украина попросила кредиторов об отсрочке выплат по еврооблигациям на год и по варрантам, привязанным к ВВП, — на два. Уточняется, что с начала спецоперации Украина столкнулась с падением ВВП на 35-45%.
Если бы не отсрочка, к 1 сентября Украине потребовалось бы выплатить $1,4 млрд по государственному внешнему долгу, подсчитал Bloomberg.
В июне в Раду внесли проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором содержалась просьба начать переговоры с иностранными кредиторами о возможности списания государственного долга. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что внешний долг Украины составляет $56,83 млрд, а до конца года необходимо выплатить $3,4 млрд.
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