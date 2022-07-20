Украине отсрочили выплаты по внешнему долгу

Ранее агентство со ссылкой на постановление правительства сообщало, что Украина попросила кредиторов об отсрочке выплат по еврооблигациям на год и по варрантам, привязанным к ВВП, — на два. Уточняется, что с начала спецоперации Украина столкнулась с падением ВВП на 35-45%.