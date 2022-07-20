Суд прекратил уголовное дело в отношении Хованского за истечением срока давности

Ранее стало известно, что блогеру изменили обвинение с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.2 УК РФ в связи с тем, что защите удалось доказать, что песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 г., за исполнение которой Хованского и привлекли к ответственности, он исполнил не в 2018 г., как изначально считало следствие, а в 2012 г. С тех пор прошло больше 8 лет, а срок давности по статье – 6 лет, уточнил адвокат.