Блогеру Хованскому смягчили уголовную статью
Дело петербургского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Хованского Александр Передрук. По его словам, квалификация преступления изменена таким образом, что срок давности по делу должен быть признан истекшим.
Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинение Хорватскому изменено с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 («С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета — на публичное оправдание терроризма как таковое»).
По словам Передрука, это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести. Первая часть статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, вторая часть — до семи лет. «Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — уточнил Передрук.
Хованского задержали в июне 2021 г. по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 г. В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт. Как считает следствие, блогер исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам Хованский признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.
29 декабря блогера освободили из СИЗО «Кресты», заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Он находился в СИЗО с 10 июня. На YouTube-канал Хованского подписаны более 4,45 млн человек.