Блогеру Хованскому смягчили уголовную статью

Хованского задержали в июне 2021 г. по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 г. В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт. Как считает следствие, блогер исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам Хованский признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.