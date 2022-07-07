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Общество

Блогеру Хованскому смягчили уголовную статью

Ведомости

Дело петербургского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Хованского Александр Передрук. По его словам, квалификация преступления изменена таким образом, что срок давности по делу должен быть признан истекшим.

Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинение Хорватскому изменено с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 («С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета — на публичное оправдание терроризма как таковое»).

По словам Передрука, это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести. Первая часть статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, вторая часть — до семи лет. «Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — уточнил Передрук.

Хованского задержали в июне 2021 г. по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 г. В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт. Как считает следствие, блогер исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам Хованский признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.

29 декабря блогера освободили из СИЗО «Кресты», заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Он находился в СИЗО с 10 июня. На YouTube-канал Хованского подписаны более 4,45 млн человек. 

Ранее по теме: C блогера Хованского cняли часть ограничений по делу об оправдании терроризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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