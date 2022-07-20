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Президент Узбекистана досрочно отменил действие режима ЧП в Каракалпакстане

Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о досрочном снятии режима чрезвычайного положения в Республике Каракалпакстан, который был введен в регионе из-за массовых протестов против внесения поправок в Конституцию страны. Указ размещен на сайте главы государства.

Документ вступает в силу в 5 утра 21 июля. В документе сказано, что режим ЧП снимается в связи с обращением Жокаргы Кенес республики и восстановлением порядка. «Президент Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 часов 21 июля», – сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

1 июля в Каракалпакстане начались протесты из-за предложенных изменений Конституции Узбекистана. Из новой версии документа предлагалось исключить положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В ходе митингов в Нукусе погибло 18 человек, чрезвычайное положение в республике было введено 2 июля. Мирзиёев 6 июля заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта.

В итоге правительство страны решило не исключать из Конституции положения о суверенитете Каракалпакстана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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