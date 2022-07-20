Президент Узбекистана досрочно отменил действие режима ЧП в Каракалпакстане

1 июля в Каракалпакстане начались протесты из-за предложенных изменений Конституции Узбекистана. Из новой версии документа предлагалось исключить положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В ходе митингов в Нукусе погибло 18 человек, чрезвычайное положение в республике было введено 2 июля. Мирзиёев 6 июля заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта.